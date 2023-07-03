Бывшего главу СБУ в Крыму Кулинича будут судить. Его обвиняют в работе на ФСБ и госизмене

Бывший начальник Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич предстанет перед судом. По версии следствия, он работал на Федеральную службу безопасности РФ. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Ведомство заявляет, что вместе с Госбюро расследований передали в суд обвинительный акт о государственной измене и других преступлениях Кулинича — следствие утверждает, что он работал в интересах Москвы.

На основании собранных доказательств его обвиняют в госизмене, создании и руководстве преступной организацией, самовольном уходе с места службы, похищении военного имущества, а также незаконном обращении с оружием.

Кулинич был задержан в июле 2022 года, с тех пор он находится под стражей. По словам главы СБУ Василия Малюка, который лично занимался задержанием подозреваемого, служба собрала доказательную базу, которая поможет вынести справедливый приговор.

СБУ утверждает, что Кулинич работал с ФСБ под оперативным псевдонимом "Котигорошко" — его подрывную деятельность курировал "политический офис" в Москве, который организовали бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимир Сивкович и бывший экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

Следователи отмечают, что Кулинич еще до начала большой войны шпионил в пользу России, занимался расстановкой своих людей в правоохранительных органах и подстрекал граждан к госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

16 июля 2022 года был задержан бывший начальник управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Следствие считает, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины.

В ходе операции по задержанию экс-главы Крымского управления СБУ украинские спецслужбы проникли в ряды ФСБ РФ.

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