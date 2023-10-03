Колишній глава Мотор Січ Богуслаєв намагався приховати гелікоптер, машину передали ЗСУ – ДБР

Держбюро розслідувань передало ЗСУ гелікоптер Мі-2, який намагалося приховати колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ".

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Як повідомили у ДБР, арешт на гелікоптер наклали у червні 2023 року в межах розслідування кримінального провадження з перешкоджання законній діяльності ЗСУ та допомозі державі-агресору.

Слідство встановило, що у травні 2022 року керівництво компанії наказало перегнати гелікоптер спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Наразі гелікоптер повернувся в Україну, його передано у розпорядження ЗСУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишнє керівництво Мотор Січ навмисне пошкодило інший гелікоптер, щоб його не можна було використати на фронті.

У зв'язку з цим епізодом вирішується питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

28 березня 2023 року повідомлялося, що колишньому голові Мотор Січі В'ячеславу Богуслаєву інкримінували перешкоджання діяльності ЗСУ за наказ зняти лопаті з вертольота Мі-2, який замовило Головне управління розвідки.

Наприкінці жовтня 2022 року Богуслаєв отримав підозру у колабораційній діяльності щодо допомоги державі-агресору, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що компанія Мотор Січ продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січі знайшли на збитих російських гелікоптерах.

У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації.

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