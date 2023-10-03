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Колишній глава Мотор Січ Богуслаєв намагався приховати гелікоптер, машину передали ЗСУ – ДБР

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 11:28
Колишній глава Мотор Січ Богуслаєв намагався приховати гелікоптер, машину передали ЗСУ – ДБР - Фото
В'ячеслав Богуслаєв (скриншот з відео)

Держбюро розслідувань передало ЗСУ гелікоптер Мі-2, який намагалося приховати колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ".

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Як повідомили у ДБР, арешт на гелікоптер наклали у червні 2023 року в межах розслідування кримінального провадження з перешкоджання законній діяльності ЗСУ та допомозі державі-агресору.

Слідство встановило, що у травні 2022 року керівництво компанії наказало перегнати гелікоптер спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Наразі гелікоптер повернувся в Україну, його передано у розпорядження ЗСУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишнє керівництво Мотор Січ навмисне пошкодило інший гелікоптер, щоб його не можна було використати на фронті.

У зв'язку з цим епізодом вирішується питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

28 березня 2023 року повідомлялося, що колишньому голові Мотор Січі В'ячеславу Богуслаєву інкримінували перешкоджання діяльності ЗСУ за наказ зняти лопаті з вертольота Мі-2, який замовило Головне управління розвідки.

Фото – ДБР
  • Наприкінці жовтня 2022 року Богуслаєв отримав підозру у колабораційній діяльності щодо допомоги державі-агресору, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
  • Слідство встановило, що компанія Мотор Січ продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січі знайшли на збитих російських гелікоптерах.
  • У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації.

Читайте також: Як Богуслаєв блокував постачання вертольота ГУР. Схеми опублікували записи його розмов

Сергій Бережний
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гелікоптерМотор Січмі-2Держбюро розслідуваньВ'ячеслав Богуслаєв
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