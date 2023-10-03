Бывший глава Мотор Сич Богуслаев пытался утаить вертолет, машину передали ВСУ – ГБР

Госбюро расследований передало ВСУ вертолет Ми-2, который пыталось утаить бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич".

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Как сообщили в ГБР, арест на вертолет наложили в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству государству-агрессору.

Следствие установило, что в мае 2022 года руководство компании приказало перегнать вертолет сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Сейчас вертолет вернулся в Украину и передан в распоряжение ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что бывшее руководство Мотор Сич умышленно повредило другой вертолет, чтобы его нельзя было использовать на фронте.

В связи с этим эпизодом решается вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.

28 марта 2023 года сообщалось, что бывшему главе Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву инкриминировали препятствование деятельности ВСУ за приказ снять лопасти с вертолета Ми-2, который заказало Главное управление разведки.

В конце октября 2022 года Богуслаев получил подозрение в коллаборативной деятельности по помощи государству-агрессору, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.

В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности из-за работы филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

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