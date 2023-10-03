Бывший глава Мотор Сич Богуслаев пытался утаить вертолет, машину передали ВСУ – ГБР
Госбюро расследований передало ВСУ вертолет Ми-2, который пыталось утаить бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич".
Как сообщили в ГБР, арест на вертолет наложили в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству государству-агрессору.
Следствие установило, что в мае 2022 года руководство компании приказало перегнать вертолет сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Сейчас вертолет вернулся в Украину и передан в распоряжение ВСУ.
Ранее СМИ сообщали, что бывшее руководство Мотор Сич умышленно повредило другой вертолет, чтобы его нельзя было использовать на фронте.
В связи с этим эпизодом решается вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
28 марта 2023 года сообщалось, что бывшему главе Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву инкриминировали препятствование деятельности ВСУ за приказ снять лопасти с вертолета Ми-2, который заказало Главное управление разведки.
- В конце октября 2022 года Богуслаев получил подозрение в коллаборативной деятельности по помощи государству-агрессору, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.
- В феврале 2023 года стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности из-за работы филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.
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