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В начале большой войны Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов – генпрокурор

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 18:27
В начале большой войны Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов – генпрокурор - Фото
Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Арестованный по подозрению в государственной измене 83-летний президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны РФ против Украины приказал разукомплектовать украинские вертолеты. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По словам Костина, у следствия есть информация, что Богуслаев в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, предписывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские Силы обороны не могли воспользоваться техникой.

"Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров. Но и это еще не все! После того как украинские военные обратились за вертолетами, президент Мотор Сичи отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти! И это, еще раз подчеркиваю, происходило в начале войны", – сказал Костин.

Он напомнил, как в это время вражеские вертолеты штурмовали Гостомель, обстреливали другие города, и тогда была крайне важна своевременная поддержка украинских сил в воздухе.

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Оксана Житнюк
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вертолет Мотор Сич Вячеслав Богуслаев Андрей Костин
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