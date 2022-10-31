В начале большой войны Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов – генпрокурор
Арестованный по подозрению в государственной измене 83-летний президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной войны РФ против Украины приказал разукомплектовать украинские вертолеты. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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По словам Костина, у следствия есть информация, что Богуслаев в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, предписывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские Силы обороны не могли воспользоваться техникой.
"Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров. Но и это еще не все! После того как украинские военные обратились за вертолетами, президент Мотор Сичи отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти! И это, еще раз подчеркиваю, происходило в начале войны", – сказал Костин.
Он напомнил, как в это время вражеские вертолеты штурмовали Гостомель, обстреливали другие города, и тогда была крайне важна своевременная поддержка украинских сил в воздухе.
- В 2019 году вышли расследования, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжала поставлять детали для двигателей к вертолетам ВС РФ. По новым данным, их поставляли РФ даже после полномасштабного вторжения.
- 22 октября 2022 года СБУ задержала директора Мотор Сичи Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия, объявив им о подозрениях, в том числе в госизмене. 24 октября Богуслаева арестовали без права на залог.
- На Банковой не исключают, что Богуслаева обменяют на украинских военных, которые находятся в плену у страны-оккупанта РФ.
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