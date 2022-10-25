UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, не исключили на Банковой

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 10:13
Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, не исключили на Банковой - Фото
Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

На Банковой не исключают, что арестованного по подозрению в государственной измене 83-летнего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева обменяют в итоге на украинских военных в плену у страны-оккупанта РФ. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил Настоящему Времени.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на Банковой "абсолютно позитивная реакция" на арест подозреваемого, который, по материалам следствия, работал на ОПК врага до и после полномасштабного вторжения России.

Вопрос интервьюера звучал так: "Будет ли Богуслаев участвовать в обмене, учитывая тот факт, что он является вообще гражданином России?"

Подоляк сказал, что схема, возможно, будет такая же, как и с кумом российского диктатора Виктором Медведчуком, которого обменяли на военнопленных.

Читайте также: Компании из группы Мотор Сич финансировали террористов – СБУ

При этом он отметил, что все вопросы обмена – "очень тонкая материя", и люди, занимающиеся этим, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, просят заранее ничего такого не говорить.

СПРАВКА. 22 октября 2022 года СБУ задержала директора Мотор Сичи Богуслаева и одного из сотрудников авиапредприятия, объявив им о подозрениях, в том числе в госизмене. Еще в 2019-м вышли расследования, что Мотор Сич, несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжало поставлять детали для двигателей к вертолетам ВС РФ. По новым данным, их поставляли РФ даже после  ее полномасштабного вторжения. 24 октября Богуслаева арестовали без права на залог.

"Вот по Медведчуку видите: использовали субъекта, получили все данные, показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком, и забрали своих классных ребят. Я надеюсь, мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – сказал Подоляк.

На уточнение журналиста – "исключать обмен не будем?" – советник Ермака ответил: "Нет, не будем. <...> Эти субъекты тоже могут попасть в обменный список".

  • Настоящее Время – рассчитанный на русскоязычную аудиторию телеканал, созданный Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки. Редакция находится в Праге.
  • В 2019 года миллионер Богуслаев проиграл выборы в Раду свадебному фотографу.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война госизмена Мотор Сич Вячеслав Богуслаев обмен предательство военнопленные михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 