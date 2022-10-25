Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, не исключили на Банковой

На Банковой не исключают, что арестованного по подозрению в государственной измене 83-летнего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева обменяют в итоге на украинских военных в плену у страны-оккупанта РФ. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил Настоящему Времени.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на Банковой "абсолютно позитивная реакция" на арест подозреваемого, который, по материалам следствия, работал на ОПК врага до и после полномасштабного вторжения России.

Вопрос интервьюера звучал так: "Будет ли Богуслаев участвовать в обмене, учитывая тот факт, что он является вообще гражданином России?"

Подоляк сказал, что схема, возможно, будет такая же, как и с кумом российского диктатора Виктором Медведчуком, которого обменяли на военнопленных.

Читайте также: Компании из группы Мотор Сич финансировали террористов – СБУ

При этом он отметил, что все вопросы обмена – "очень тонкая материя", и люди, занимающиеся этим, в том числе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, просят заранее ничего такого не говорить.

"Вот по Медведчуку видите: использовали субъекта, получили все данные, показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком, и забрали своих классных ребят. Я надеюсь, мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – сказал Подоляк.

На уточнение журналиста – "исключать обмен не будем?" – советник Ермака ответил: "Нет, не будем. <...> Эти субъекты тоже могут попасть в обменный список".

Настоящее Время – рассчитанный на русскоязычную аудиторию телеканал, созданный Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки. Редакция находится в Праге.

В 2019 года миллионер Богуслаев проиграл выборы в Раду свадебному фотографу.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.