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Колишній гравець київського Динамо Ващук пішов у солдати Нацгвардії – фото

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 20:46
Колишній гравець київського Динамо Ващук пішов у солдати Нацгвардії – фото - Фото
Фото: facebook.com/vashchukvlad
доповнено

Колишній футболіст клубу "Динамо Київ" Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії. Про це він повідомив у Facebook.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі та рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу", – написав Ващук.

Колишній гравець київського Динамо Ващук пішов у солдати Нацгвардії – фото

Він зазначив, що "бачив "русский мир" на власні очі" і робитиме все, щоб нічого подібного в Україні не було.

Колишній гравець київського Динамо Ващук пішов у солдати Нацгвардії – фото

Ващук уточнив, що вступив у бригаду "Буревій" Гвардії наступу.

ДОПОВНЕНО О 21:41. "Солдате Ващук, вітаємо в родині! Легендарний футболіст збірної України з футболу Владислав Ващук долучився до бригади "Буревій" Гвардії Наступу. Оркам приготуватися — удар буде потужним", – повідомило МВС.

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Вадим Ребрина
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