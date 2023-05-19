UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бывший игрок киевского Динамо Ващук пошел в солдаты Нацгвардии – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 20:46
Бывший игрок киевского Динамо Ващук пошел в солдаты Нацгвардии – фото - Фото
Фото: facebook.com/vashchukvlad

Бывший футболист клуба "Динамо Киев" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии. Об этом он сообщил в Facebook.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу Победу", – написал Ващук.

Бывший игрок киевского Динамо Ващук пошел в солдаты Нацгвардии – фото

Он отметил, что "видел "русский мир" своими глазами" и будет делать все, чтобы ничего подобного в Украине не было.

Бывший игрок киевского Динамо Ващук пошел в солдаты Нацгвардии – фото

Ващук уточнил, что вступил в бригаду "Буревій" Гвардии наступления.

Читайте также: Ракету Х-55 с ПЗРК "Игла" сбил 20-летний нацгвардеец с позывным "Покемон" – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацгвардиядинамо киевгвардия наступлениявладислав ващук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 