Бывший игрок киевского Динамо Ващук пошел в солдаты Нацгвардии – фото

Бывший футболист клуба "Динамо Киев" Владислав Ващук стал солдатом Национальной гвардии. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу Победу", – написал Ващук.

Он отметил, что "видел "русский мир" своими глазами" и будет делать все, чтобы ничего подобного в Украине не было.

Ващук уточнил, что вступил в бригаду "Буревій" Гвардии наступления.

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