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Ракету Х-55 из ПЗРК "Игла" сбил 20-летний нацгвардеец с позывным "Покемон" – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 18:10
Ракету Х-55 из ПЗРК
Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о том, как во время ночной атаки России на Киев нацгвардеец сбил ракету Х-55 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Кстати, эту ракету сбил гвардеец бригады "Буревий" Гвардии наступления на псевдо "Покемон" и ему всего 20 лет", – сообщили в МВД.

МВД опубликовало видео удачного выстрела бойца.

  • 9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Киеву и области: ПВО сбило ракеты, но возникли пожары, падение обломков на дорогу.
  • В Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были сбиты противовоздушной обороной.

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Наталія Медведєва
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война ракетный удар нацгвардия Х-55
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