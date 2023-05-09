Ракету Х-55 из ПЗРК "Игла" сбил 20-летний нацгвардеец с позывным "Покемон" – видео
09.05.2023, 18:10
Фото: МВД
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о том, как во время ночной атаки России на Киев нацгвардеец сбил ракету Х-55 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
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"Кстати, эту ракету сбил гвардеец бригады "Буревий" Гвардии наступления на псевдо "Покемон" и ему всего 20 лет", – сообщили в МВД.
МВД опубликовало видео удачного выстрела бойца.
- 9 мая 2023 года оккупанты нанесли удары по Киеву и области: ПВО сбило ракеты, но возникли пожары, падение обломков на дорогу.
- В Воздушных силах сообщили, что 23 из 25 российских ракет были сбиты противовоздушной обороной.
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