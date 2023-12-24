Чехія допоможе українським біженцям, які захочуть повернутись – президент підписав закон

Закон передбачає одноразову виплату тим, хто виїхав від війни, хто захоче повернутися в Україну, та продовжує програму допомоги до березня 2025 року.

Петр Павел та Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Чехія надасть фінансову допомогу біженцям від війни в Україні, які забажають повернутися на батьківщину. Закон про це підписав президент країни Петр Павел.

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Основне завдання підписаного закону – продовження програми допомоги та посвідок на проживання для українців, які отримали право на перебування в Чехії як біженці, до 31 березня 2025 року.

Закон також передбачає виплату тим, хто захоче повернутися до України, одноразової суми (її розмір поки що не визначено, це питання має вирішити уряд Чехії). Скористатися правом на таку допомогу можна буде лише один раз.

Якщо громадянин України, який отримає таку допомогу, захоче повернутися до Чехії, він має відшкодувати половину від суми отриманої допомоги.

5 грудня в Естонії порахували, що українські біженці позитивно вплинули на стан економіки країни – їхній внесок виявився більшим, ніж витрати на соціальні виплати та іншу фінансову допомогу.