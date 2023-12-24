Чехия поможет украинским беженцам, которые захотят вернуться – президент подписал закон

Закон предусматривает одноразовую выплату уехавшим от войны, кто захочет вернуться в Украину, и продлевает программу помощи до марта 2025 года

Петр Петр Павел и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Чехия окажет финансовую помощь беженцам от войны в Украине, которые пожелают вернуться на родину. Закон об этом подписал президент страны Петр Павел.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Основная задача подписанного закона – продление программы помощи и видов на жительство для украинцев, которые получили право на пребывание в Чехии как беженцы, до 31 марта 2025 года.

Закон также предусматривает выплату тем, кто захочет вернуться в Украину, одноразовой суммы (ее размер пока не определен, этот вопрос должно решить правительство Чехии). Воспользоваться правом на такую помощь можно будет только один раз.

Если гражданин Украины, который получит такую помощь, захочет вернуться в Чехию, он должен будет возместить половину от суммы полученной помощи.

5 декабря в Эстонии посчитали, что украинские беженцы положительно повлияли на состояние экономики страны – их вклад оказался больше, чем расходы на социальные выплаты и другую финансовую помощь.