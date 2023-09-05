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Чернігів. В.о міського голови заявив, що СБУ прийшла з обшуками до нього додому

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05.09.2023, 09:10
Чернігів. В.о міського голови заявив, що СБУ прийшла з обшуками до нього додому - Фото
Олександр Ломако (Фото: Олександр Ломако/Facebook)

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що до нього додому прийшли з обшуками співробітники Служби безпеки України. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, вранці до нього прийшли представники СБУ для обшуку квартири.

"Що шукатимуть: напевно, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілу енергосистеми міста", — заявив Ломако.

Він зазначив, що обшук нібито відбувається на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва.

"Трохи далеко від Чернігова. Але чиновникам із центру, яким наше місто як кістка в горлі — там легше "порєшать". О 8:00 мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Дорогі колеги, наради не буде — сьогодні центр розпочинає політичний шоу-сезон", — написав чиновник.

СБУ поки що не коментувала обшуки у Ломако.

  • У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення.
  • Атрошенко звернувся до президента Зеленського та назвав це рішення проявом "руйнівної політичної війни чиновників Офісу президента". Він заявив, що подасть апеляцію.

Читайте також: Зеленський призначив голову військової адміністрації Чернігова. Ним став екскомандир 93 бригади 

Дмитро Гриниченко
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сбучернігівобшукиОлександр Ломако
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