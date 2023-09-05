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Чернигов. И.о городского головы заявил, что СБУ пришла с обысками к нему домой

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 09:10
Чернигов. И.о городского головы заявил, что СБУ пришла с обысками к нему домой - Фото
Александр Ломако (Фото: Александр Ломако/Facebook)

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что к нему домой пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, утром к нему пришли представители СБУ для обыска квартиры. 
"Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города", — заявил Ломако.
Он отметил, что обыск якобы проходит на основании решения Шевченковского районного суда Киева. 
"Немного далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, – там легче "порешать". В 8:00 должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города. Дорогие коллеги, совещания не будет — сегодня центр начинает политический шоу-сезон", — написал чиновник.

СБУ пока не комментировала обыски у Ломако.
  • В декабре прошлого года городской глава Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.
  • Атрошенко обратился к президенту Зеленскому и назвал это решение проявлением "разрушительной политической войны чиновников Офиса президента". Он заявил, что подаст апелляцию.

Читайте также: Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова. Им стал экс-командир 93 бригады 

Дмитрий Гриниченко
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