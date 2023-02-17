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Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова. Им стал экс-командир 93 бригады

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 14:29
Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова. Им стал экс-командир 93 бригады - Фото
Дмитрий Брижинский (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр")

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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В документе, который обнародован 17 февраля, сказано, что Брижинский назначен главой Черниговской ГВА Черниговского района Черниговской области. 

Брижинский родился в Черниговской области, имеет звание полковника Вооруженных Сил Украины. 

С марта 2019 года по 2022 год был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В сентябре 2022 года был назначен начальником отдела оперативного управления штаба командования Сухопутных войск.

В декабре прошлого года городской глава Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.

Атрошенко обратился к Зеленскому и назвал это решение проявлением "разрушительной политической войны чиновников Офиса президента". Он заявил, что подаст апелляцию.

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война чернигов кадровые назначения
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