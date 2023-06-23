Члени Бундестагу поконфліктували в ефірі через війну та порівняння України з Вермахтом

У Німеччині під час телеефіру стався конфлікт між головою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН), яка лобіює російський наратив у країні, Тіно Хрупаллою та лідером фракції Вільна демократична Німеччина Крістіаном Дюрром. Словесна суперечка сталася під час обговорення війни РФ проти України, передає Welt.

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Лідер АдН традиційно критикував політику німецького уряду у сфері економіки. Зокрема, він виступає за відновлення економічних контактів з Росією та за те, щоб знову купувати російський газ.

Дюрр заявив, що АдН діяла "певною мірою як форпост Москви та Путіна в Бундестазі".

Хрупаллу запитали, чи має Україна, на його думку, капітулювати, щоб могли відбутися переговори.

"Як закінчиться війна, якщо це буде завтра, навіть якщо територію буде здано, це гарний день", – відповів він.

Він сказав, що "справа не в капітуляції", а метою, на його переконання, має бути "готовність до діалогу та збереження обличчя обох сторін".

Дюрр назвав таку позицію абсурдом.

"Ймовірно, він рекомендував би це і для Німеччини, якби ми мали цю загрозу насправді. Здавайтеся, звичайно", – припустив Дюрр.

Хрупалла перервав його: "Ми говорили це і в 45-му".

Дюрр знову назвав слова свого опонента абсурдом і уточнив, чи можна, на його думку, порівнювати гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, з Україною.

Хрупалла відповів, що він "нічого не порівнює".

У вересні 2022-го Дюрр назвав марними вимоги деяких політиків на Заході "працювати над перемир'ям": "Росія хоче цієї війни саме такою, якою вона є зараз".

У листопаді прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Тіно Хрупалла заявляв зі сцени, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".

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