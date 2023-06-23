Члени Бундестагу поконфліктували в ефірі через війну та порівняння України з Вермахтом
У Німеччині під час телеефіру стався конфлікт між головою ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН), яка лобіює російський наратив у країні, Тіно Хрупаллою та лідером фракції Вільна демократична Німеччина Крістіаном Дюрром. Словесна суперечка сталася під час обговорення війни РФ проти України, передає Welt.
Лідер АдН традиційно критикував політику німецького уряду у сфері економіки. Зокрема, він виступає за відновлення економічних контактів з Росією та за те, щоб знову купувати російський газ.
Дюрр заявив, що АдН діяла "певною мірою як форпост Москви та Путіна в Бундестазі".
Хрупаллу запитали, чи має Україна, на його думку, капітулювати, щоб могли відбутися переговори.
"Як закінчиться війна, якщо це буде завтра, навіть якщо територію буде здано, це гарний день", – відповів він.
Він сказав, що "справа не в капітуляції", а метою, на його переконання, має бути "готовність до діалогу та збереження обличчя обох сторін".
Дюрр назвав таку позицію абсурдом.
"Ймовірно, він рекомендував би це і для Німеччини, якби ми мали цю загрозу насправді. Здавайтеся, звичайно", – припустив Дюрр.
Хрупалла перервав його: "Ми говорили це і в 45-му".
Дюрр знову назвав слова свого опонента абсурдом і уточнив, чи можна, на його думку, порівнювати гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, з Україною.
Хрупалла відповів, що він "нічого не порівнює".
- У вересні 2022-го Дюрр назвав марними вимоги деяких політиків на Заході "працювати над перемир'ям": "Росія хоче цієї війни саме такою, якою вона є зараз".
- У листопаді прихильники АдН вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Тіно Хрупалла заявляв зі сцени, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".
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