Члены Бундестага конфликтовали в эфире из-за войны и сравнения Украины с Вермахтом

В Германии во время телеэфира произошел конфликт между главой ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), лоббирующей российский нарратив в стране, Тино Хрупаллой и лидером фракции Свободная демократическая Германия (СвДП) Кристианом Дюрром. Словесная перепалка произошла при обсуждении войны РФ против Украины, передает Welt.

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Лидер АдГ традиционно критиковал политику немецкого правительства в сфере экономики. В частности, он выступает за возобновление экономических контактов с Россией и за то, чтобы снова покупать российский газ.

Дюрр заявил, что АдГ действовала "в определенной степени как форпост Москвы и Путина в Бундестаге".

Хрупаллу спросили, должна ли, Украина, по его мнению, капитулировать, чтобы могли состояться переговоры.

"Как закончится война, если это будет завтра, даже если территория будет сдана, это хороший день", – ответил он.

Он сказал, что "дело не в капитуляции", а целью, по его убеждению, должна быть "готовность к диалогу и сохранение лица обеих сторон".

Дюрр назвал такую позицию полным абсурдом.

"Вероятно, он рекомендовал бы это и для Германии, если бы у нас была эта угроза на самом деле. Сдавайтесь, конечно", – предположил Дюрр.

Хрупалла прервал его: "Мы говорили это и в 45-м".

Дюрр снова назвал слова своего оппонента полным абсурдом и уточнил, можно ли, по его мнению, сравнивать гитлеровскую Германию, Вермахт, которому пришлось капитулировать, с Украиной.

Хрупалла ответил, что он "ничего не сравнивает".

В сентябре 2022-го Дюрр назвал бесполезными требования некоторых политиков на Западе "работать над перемирием": "Россия хочет этой войны именно такой, какая она есть сейчас".

В ноябре сторонники АдГ вышли на митинг в Германии с требованием отменить санкции против РФ. Тино Хрупалла заявлял со сцены, что цена на газ в Германии вернется к норме, "если мы будем покупать дешевый газ из России".

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