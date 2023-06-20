Щоб ЄС почав говорити з Україною про членство, потрібно виконати ще п'ять умов – Reuters

З дня набуття статусу країни-кандидата влітку 2022 року Україна виконала дві з семи необхідних умов для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, зокрема щодо судової реформи та боротьби з корупцією. Про це з посиланням на трьох співрозмовників, офіційних представників ЄС, повідомило Reuters.

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Агентство зазначило, що у проміжному звіті Єврокомісії про успіхи України цього тижня буде сказано, що країна виконала дві із семи умов для початку переговорів.

Крім того, керівництво союзу має намір "підкреслити прогрес", досягнутий Україною, попри її повномасштабну визвольну війну проти Росії, додали співрозмовники.

Офіційний Брюссель надав Україні офіційного статусу кандидата на членство рівно рік тому, тобто через чотири місяці після того, як РФ розпочала велику війну.

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Київ закликав єврочиновників розпочати переговори про входження України до ЄС вже цього року у грудні. Для цього потрібне схвалення всіх 27 країн-членів блоку.

Один із високопосадовців ЄС, які були проінформовані про звіт, заявив, що Україна вже виконала два критерії – пов'язаний із судовою реформою та законом про ЗМІ. Основна увага у доповіді приділяється позитивним моментам, уточнив він.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу; наприклад, є відомі антикорупційні справи", – сказав він.

До умов, що залишилися, входить реформа Конституційного суду та правоохоронних органів, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, а також закони, спрямовані на приборкання олігархів та захист прав національних меншин.

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Третє джерело додало: "Що стосується реформ, то склянка наполовину повна. Ми б не дозволили собі зараз негативного тону щодо України. Судові реформи досягли певного прогресу, хоча є ще ключові, які потрібно провести. Не все задовільно".

Чиновник ЄС зазначив, що антиолігархічний закон 2022 року "був визнаний недостатнім, серед іншого".

LIGA.net звернулася за коментарем до пресслужби віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. На момент виходу новини відповіді ще не отримано.

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