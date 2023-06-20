Чтобы ЕС начал говорить с Украиной о членстве, нужно выполнить еще пять условий – Reuters

Со дня получения статуса страны-кандидата летом 2022 года Украина выполнила два из семи необходимых условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, в том числе по судебной реформе и борьбе с коррупцией. Об этом со ссылкой на трех собеседников, официальных представителей ЕС, сообщило Reuters.

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Агентство указало, что в промежуточном отчете Еврокомиссии об успехах Украины на этой неделе будет сказано, что страна выполнила два из семи условий для начала переговоров.

Кроме того, руководство союза собирается "подчеркнуть прогресс", достигнутый Украиной, несмотря на ее полномасштабную освободительную войну против России, добавили собеседники.

Официальный Брюссель предоставил Украине официальный статус кандидата на членство ровно год назад, то есть через четыре месяца после того, как РФ начала большую войну.

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Киев призвал еврочиновников начать переговоры о вхождении Украины в ЕС уже в этом году, в декабре. Для этого нужно одобрение всех 27 стран-членов блока.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС, которые были проинформированы об отчете, заявил, что Украина уже выполнила два критерия – связанный с судебной реформой и законом о СМИ. Основное внимание в докладе уделяется положительным моментам, уточнил он.

"Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса; например, есть известные антикоррупционные дела", – сказал он.

В оставшиеся условия входит реформа Конституционного суда и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законы, направленные на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

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Третий источник добавил: "Что касается реформ, то стакан наполовину полон. Мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине сейчас. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно".

Чиновник ЕС отметил, что антиолигархический закон 2022 года "был признан недостаточным, среди прочего".

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. На момент выхода новости ответ еще не получен.

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