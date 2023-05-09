Шмыгаль: Украина должна быть готовой ко вступлению в Евросоюз через два года – видео
09.05.2023, 18:50
Денис Шмыгаль (Фото: Telegram политика)
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Украина должна быть готовой ко вступлению в Евросоюз через два года.
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По его словам, Украина в этом году рассчитывает получить политическое решение от ЕС о начале переговоров по вступлению.
"Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми ко вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29000 правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства", – сказал он.
- 3 апреля 2023 года в Еврокомиссии сообщили, что будут рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 26 апреля президент Италии Маттарелла заявил, что страна поддерживает присоединение Украины к ЕС "в кратчайшие сроки".
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