Вступление Украины в ЕС. В Чехии говорят, что переговоры могут начаться в этом году
Процесс вступления Украины в Евросоюз может начаться в этом году, "если удастся убедить" всех его членов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
Он сделал это заявление после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал "настаивать на открытии переговоров по вступлению [Украины] до конца этого года".
"Я могу себе это [переговоры о вступлении] представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27 [среди всех членов Союза]", – сказал Липовский.
Он отметил, что "многие" государства ЕС "настроены скептически" насчет этого, а Чехия пытается "развеять их страхи".
По словам министра, Украина должна будет выполнить все условия вступления в ЕС и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" по этому поводу.
- 3 апреля 2023 года в Еврокомиссии сообщили, что будут рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.
- 26 апреля президент Италии заявил, что страна поддерживает присоединение Украины к ЕС "в кратчайшие сроки".
- 28 апреля президенты Чехии и Словакии посетили Украину и встретились с президентом Зеленским.
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