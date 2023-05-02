Вступление Украины в ЕС. В Чехии говорят, что переговоры могут начаться в этом году

Процесс вступления Украины в Евросоюз может начаться в этом году, "если удастся убедить" всех его членов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

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Он сделал это заявление после того, как президент Чехии Петр Павел пообещал "настаивать на открытии переговоров по вступлению [Украины] до конца этого года".

"Я могу себе это [переговоры о вступлении] представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27 [среди всех членов Союза]", – сказал Липовский.

Он отметил, что "многие" государства ЕС "настроены скептически" насчет этого, а Чехия пытается "развеять их страхи".

По словам министра, Украина должна будет выполнить все условия вступления в ЕС и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" по этому поводу.

3 апреля 2023 года в Еврокомиссии сообщили, что будут рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

26 апреля президент Италии заявил, что страна поддерживает присоединение Украины к ЕС "в кратчайшие сроки".

28 апреля президенты Чехии и Словакии посетили Украину и встретились с президентом Зеленским.

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Артем Джеріпа

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