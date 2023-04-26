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Президент Италии: Мы поддерживаем присоединение Украины к ЕС в кратчайшие сроки

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 13:47
Президент Италии: Мы поддерживаем присоединение Украины к ЕС в кратчайшие сроки - Фото
Серджо Маттарелла (Фото: EPA)

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил во время официальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет издание Ansa со ссылкой на слова президента.

Маттарелла подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС в "кратчайшие" сроки.

"Италия выражает свое решительное убеждение в присоединении Украины к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим преданность ее правительству пути реформ, осуществляемых с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – сказал он.

Президент отметил, что поддержка Украины со стороны Италии будет происходить "во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо".

Он заявил о необходимости справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины.

"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является фундаментальной ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", – добавил он.

Также на встрече обсуждались ядерная безопасность, реконструкция Украины и мирные переговоры.

  • 12 апреля 2023 года МИД Италии анонсировал план реконструкции Украины.

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Артем Джеріпа
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война евросоюз италия реконструкция Серджо Маттарелла
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