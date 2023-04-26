Президент Италии: Мы поддерживаем присоединение Украины к ЕС в кратчайшие сроки
Президент Италии Серджо Маттарелла выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил во время официальной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, пишет издание Ansa со ссылкой на слова президента.
Маттарелла подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС в "кратчайшие" сроки.
"Италия выражает свое решительное убеждение в присоединении Украины к Европейскому Союзу в кратчайшие сроки, и мы ценим преданность ее правительству пути реформ, осуществляемых с соблюдением параметров, которые я подтверждаю", – сказал он.
Президент отметил, что поддержка Украины со стороны Италии будет происходить "во всех сферах и до тех пор, пока это необходимо".
Он заявил о необходимости справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины.
"Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины является фундаментальной ценностью для всех стран мира, которые верят в свободу народов и личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, уважающий целостность Украины", – добавил он.
Также на встрече обсуждались ядерная безопасность, реконструкция Украины и мирные переговоры.
- 12 апреля 2023 года МИД Италии анонсировал план реконструкции Украины.
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