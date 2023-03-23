"Скажите это Путину". Премьер Италии эмоционально ответила критикам помощи Украине – видео

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с эмоциональной речью в ответ на критику продолжения военной помощи Украине, которые прозвучала в итальянском парламенте. Соответствующее видео опубликовано в Youtube, об этом также пишет El Heraldo.

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Две партии – Лига и Сила Италии, входящие в парламентскую коалицию Италии, имеют пророссийскую позицию и критикуют продолжение поддержки Украине в противодействии агрессии России.

Мелони пришла в парламент, чтобы отстоять поставки военной помощи Украине.

Начав свое выступление, премьер Италии упомянула депутата Элизу Скутелла, которая призвала "остановиться" – перестать отправлять оружие Украине и сесть за стол переговоров о мире.

"Уважаемая Элиза Скутелла говорит: "Остановитесь". Думаю нужно сказать это Путину. Я удивлена, что она говорит это нам, потому что, возможно, это предательство позиции. Потому что это означает одобрить вторжение в Украину", – заявила Мелони.

Она подчеркнула, что прекращение военной помощи Украине в нынешних условиях означает одобрение вторжения России.

"Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир". И поэтому я верю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не означает, что мы не должны работать над мирным планом", – заявила лидер Италии.

Мелони сказала, что ситуация в Украине гораздо сложнее, чем ее представляют "пропагандисты".

"Вы реально думаете, что кому-то нравится война? Вы думаете, что кому-то нравится находиться в этой ситуации? Нет. Но ситуация на самом деле немного сложнее, чем то, как ее выставляет пропаганда", – сказала она.

Мелони предложила оппонентам реально представить, какими могут быть сейчас переговоры о заключении мира между Украиной и Россией.

"Допустим, вы считаете, что нужно сесть за стол переговоров. Должны мы или нет при этом требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Или вы считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины? Или вы считаете, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала?" – обратилась Мелони к оппонентам.

Она подчеркнула, что ответы на эти вопросы означают серьезное отношение к происходящему.

"Я хочу это услышать, если мы серьезно говорим о мире, потому что все остальное – ни что иное как пропаганда, паразитирующая на суверенной нации свободных людей и международном праве. И это безответственно", – резюмировала премьер Италии.

Чешский президент Петр Павел , генерал НАТО в отставке, не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть .

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Наталія Медведєва

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