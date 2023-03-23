UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Скажите это Путину". Премьер Италии эмоционально ответила критикам помощи Украине – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 19:53
Джорджа Мелони (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с эмоциональной речью в ответ на критику продолжения военной помощи Украине, которые прозвучала в итальянском парламенте. Соответствующее видео опубликовано в Youtube, об этом также пишет El Heraldo.

Две партии – Лига и Сила Италии, входящие в парламентскую коалицию Италии, имеют пророссийскую позицию и критикуют продолжение поддержки Украине в противодействии агрессии России.

Мелони пришла в парламент, чтобы отстоять поставки военной помощи Украине.

Начав свое выступление, премьер Италии упомянула депутата Элизу Скутелла, которая призвала "остановиться" – перестать отправлять оружие Украине и сесть за стол переговоров о мире.

"Уважаемая Элиза Скутелла говорит: "Остановитесь". Думаю нужно сказать это Путину. Я удивлена, что она говорит это нам, потому что, возможно, это предательство позиции. Потому что это означает одобрить вторжение в Украину", – заявила Мелони.

Она подчеркнула, что прекращение военной помощи Украине в нынешних условиях означает одобрение вторжения России.

"Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир". И поэтому я верю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не означает, что мы не должны работать над мирным планом", – заявила лидер Италии.

Мелони сказала, что ситуация в Украине гораздо сложнее, чем ее представляют "пропагандисты". 

"Вы реально думаете, что кому-то нравится война? Вы думаете, что кому-то нравится находиться в этой ситуации? Нет. Но ситуация на самом деле немного сложнее, чем то, как ее выставляет пропаганда", – сказала она.

Мелони предложила оппонентам реально представить, какими могут быть сейчас переговоры о заключении мира между Украиной и Россией.

"Допустим, вы считаете, что нужно сесть за стол переговоров. Должны мы или нет при этом требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Или вы считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины? Или вы считаете, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала?" – обратилась Мелони к оппонентам.

Она подчеркнула, что ответы на эти вопросы означают серьезное отношение к происходящему.

"Я хочу это услышать, если мы серьезно говорим о мире, потому что все остальное – ни что иное как пропаганда, паразитирующая на суверенной нации свободных людей и международном праве. И это безответственно", – резюмировала премьер Италии.

Читайте также: Не только SAMP/T. Италия передает Украине дополнительные системы ПВО

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война италия военная помощь Джорджа Мелони
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 