Италия в конце апреля представит план реконструкции Украины – МИД страны

Италия представит план реконструкции Украины 26 апреля. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни в Twitter.

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"Телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Подтвердил нашу поддержку Украины. 26 апреля мы представим план реконструкции Украины. Мы будем выступать вместе с нашими лучшими компаниями", – написал Таяни.

Он добавил, что поддерживает связь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси – "необходимо защитить Запорожскую АЭС".

Кулеба сообщил в Twitter, что со своим итальянским коллегой обсудил новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией.

23 марта 2023 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони заблокировала продажу местного поставщика облачных услуг российскому Яндексу.

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Наталія Медведєва

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