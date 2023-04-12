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Италия в конце апреля представит план реконструкции Украины – МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 07:28
Италия в конце апреля представит план реконструкции Украины – МИД страны - Фото
Антонио Таяни (Фото: EPA)

Италия представит план реконструкции Украины 26 апреля. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни в Twitter.

"Телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Подтвердил нашу поддержку Украины. 26 апреля мы представим план реконструкции Украины. Мы будем выступать вместе с нашими лучшими компаниями", – написал Таяни.

Он добавил, что поддерживает связь с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси – "необходимо защитить Запорожскую АЭС".

Кулеба сообщил в Twitter, что со своим итальянским коллегой обсудил новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией.

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Наталія Медведєва
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Антонио Таяни италия дмитрий кулеба восстановление украины
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