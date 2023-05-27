Данілов: Контрнаступ ЗСУ ще не розпочався. Ми розуміємо, що не маємо права на помилку

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України ще не розпочався. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, Сили оборони почнуть наступ, коли командування вважатиме, що настав підходящий момент, щоб досягти найкращого результату.

"Ми повинні зрозуміти, що ту історичну можливість, яка нам дана — Богом — нашій країні, ми не можемо упустити, тому ми справді можемо стати незалежною, великою європейською країною", — сказав Данілов.

Він зазначив, що наступ може розпочатися "завтра, післязавтра чи через тиждень".

"Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", — заявив секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що наступ ще не почався і звернув увагу, що знищення центрів управління та скупчень техніки росіян було завданням ЗСУ з початку великої війни.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

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