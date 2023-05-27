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Данілов: Контрнаступ ЗСУ ще не розпочався. Ми розуміємо, що не маємо права на помилку

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27.05.2023, 09:31
Данілов: Контрнаступ ЗСУ ще не розпочався. Ми розуміємо, що не маємо права на помилку - Фото
Олексій Данілов (Фото: РНБО)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України ще не розпочався. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, Сили оборони почнуть наступ, коли командування вважатиме, що настав підходящий момент, щоб досягти найкращого результату.

"Ми повинні зрозуміти, що ту історичну можливість, яка нам дана — Богом — нашій країні, ми не можемо упустити, тому ми справді можемо стати незалежною, великою європейською країною", — сказав Данілов.

Він зазначив, що наступ може розпочатися "завтра, післязавтра чи через тиждень".

"Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна. Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", — заявив секретар РНБО.

Чиновник наголосив, що наступ ще не почався і звернув увагу, що знищення центрів управління та скупчень техніки росіян було завданням ЗСУ з початку великої війни.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки

Дмитро Гриниченко
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