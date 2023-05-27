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Данилов: Контрнаступление ВСУ еще не началось. Мы понимаем, что не имеем права на ошибку

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 09:31
Данилов: Контрнаступление ВСУ еще не началось. Мы понимаем, что не имеем права на ошибку - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины еще не началось. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, Силы обороны начнут наступление, когда командование посчитает, что настал подходящий момент, чтобы добиться наилучшего результата. 

"Мы должны понять, что ту историческую возможность, которая дана нам — Богом — нашей стране, мы не можем упустить, поэтому мы действительно можем стать независимой, большой европейской страной", — сказал Данилов.

Он отметил, что наступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". 

"Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что наступление еще не началось и обратил внимание, что уничтожение центров управления и скоплений техники россиян было задачей ВСУ с начала большой войны. 

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
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