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Данілова запитали про реєстр олігархів, якого досі немає. Сказав про складнощі через війну

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 22:58
Данілова запитали про реєстр олігархів, якого досі немає. Сказав про складнощі через війну - Фото
Олексій Данілов (фото – РНБО)

На сьогодні жодна людина ще не внесена до реєстру олігархів, кількість потенційних фігурантів списку скоротилась, а відстеження активів ускладнюється бойовими діями. Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю УП.

Журналістка запитала Данілова, чи буде все ж створено реєстр олігархів з огляду на висновок Венеційської комісії, яка порадила поставити закон про олігархів на паузу до кінця війни.

Данілов зазначив, що минулого року йшлося про 86 людей, які відповідали одному з чотирьох критеріїв олігарха. Після певних перевірок цей список зменшився.

Секретар РНБО наголосив, що в умовах повномасштабної війни складно розуміти, що сталося з тими чи іншими активами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і складно розуміти, що буде з тими активами, що знаходяться на землях, які регулярно обстрілюються.

На думку Данілова, сьогодні важливіше говорити про інше – про те, як "олігархи" повелися після 24 лютого 2022 року. Він наголосив, що є люди, які на жоден день не виїжджали з України та допомагають державі. Прізвища він відмовився назвати – сказав, що "це ж особисте". Водночас за його словами, є і ті, хто зараз в Монако, на Сардинії тощо.

Відповідаючи на запитання, що все-таки буде із законом про олігархів та реєстром, Данілов сказав: "ми з вами зараз витрачаємо час, нібито це питання номер один для нашої держави".

Він додав, що зараз вже не жовтень і листопад 2021-го, і в умовах повномасштабної війни "ми вже живемо в іншій системі координат".

  • У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку буде заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також необхідно подавати спеціальну декларацію.
  • РНБО збиралася визначити перших олігархів до кінця травня 2022 року, але через війну створення реєстру відклали. У червні секретар РНБО Олексій Данілов сказав LIGA.net, що реєстр олігархів "буде обов'язково".
  • Наприкінці липня 2022-го Данілов заявив про 86 потенційних олігархів. Потім він уточнив, що ці люди відповідають лише одному з чотирьох критеріїв олігарха, на три інші вони ще не перевірялися.
  • У січні 2023-го голова ОП Єрмак запевнив, що "реєстр буде обов’язково, але сьогодні є й інші пріоритети, у яких більш жорсткі часові рамки".

Читайте також: Данілов: Після війни Україна буде зовсім іншою країною, не буде жодних олігархів

Оксана Житнюк
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