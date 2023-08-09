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Данилова спросили о реестре олигархов, которого все нет. Сказал о сложностях из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 22:58
Данилова спросили о реестре олигархов, которого все нет. Сказал о сложностях из-за войны - Фото
Алексей Данилов (фото – СНБО)

На сегодняшний день ни один человек еще не внесен в реестр олигархов, количество потенциальных фигурантов списка сократилось, а отслеживание активов осложняется боевыми действиями. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью УП.

Журналистка спросила Данилова, будет ли все же создан реестр олигархов с учетом заключения Венецианской комиссии, которая посоветовала поставить закон об олигархах на паузу до конца войны.

Данилов отметил, что в прошлом году речь шла о 86 людях, которые соответствовали одному из четырех критериев олигарха. После определенных проверок этот список уменьшился.

Секретарь СНБО отметил, что в условиях полномасштабной войны сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, находящимися на временно оккупированных территориях, и сложно понимать, что будет с теми активами, которые находятся на регулярно обстреливаемых землях.

По мнению Данилова, сегодня важнее говорить о другом – о том, как "олигархи" повели себя после 24 февраля 2022 года. Он подчеркнул, что есть люди, которые ни на один день не выезжали из Украины и помогают государству. Фамилии он отказался назвать – сказал, что "это же личное". В то же время, по его словам, есть и те, кто сейчас находится в Монако, на Сардинии и т.д.

Отвечая на вопрос, что все-таки будет с законом об олигархах и реестре, Данилов сказал: "Мы с вами сейчас тратим время, якобы этот вопрос номер один для нашего государства".

Он добавил, что сейчас уже не октябрь и ноябрь 2021 года, и в условиях полномасштабной войны "мы уже живем в другой системе координат".

  • В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах, который предусматривал создание специального реестра. Лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также необходимо подавать специальную декларацию.
  • СНБО собирался определить первых олигархов до конца мая 2022 года, но из-за войны создания реестра отложили. В июне секретарь СНБО Алексей Данилов сказал LIGA.net, что реестр олигархов "будет обязательно".
  • В конце июля 2022-го Данилов заявил о 86 потенциальных олигархах. Затем он уточнил, что эти люди соответствуют лишь одному из четырех критериев олигарха, на три других они еще не проверялись.
  • В январе 2023-го глава ОП Ермак заверил, что "реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки".

Читайте также: Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов

Оксана Житнюк
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