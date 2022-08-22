Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина станет "совсем другой страной" после большой войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.
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По его словам, после окончания войны с Россией "все старые коррупционные схемы просто не смогут существовать".
"Не будет никаких олигархов, будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые являются ответственными за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", — сказал Данилов.
Он также отметил, что президент Владимир Зеленский является "могильщиком старой партийной номенклатуры", а страной ранее руководили "комсомольцы и коммунисты".
- Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
- Он заявил об "обязательном" розыске и наказании для тех пособников России на госслужбе в Украине, кто "сдал" захватчикам Херсонскую область и юг в целом, а также возможные проверки для чиновников на предмет работы на РФ.
- Секретарь СНБО сказал, что для Украины сейчас на повестке дня стоит демилитаризация и последующая деоккупация Крыма. Он также предложил крымским коллаборантам способ смягчить себе будущее наказание за сотрудничество с оккупантами, предоставив Украине данные о военных объектах РФ.
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