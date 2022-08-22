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Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 08:48
Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина станет "совсем другой страной" после большой войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

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По его словам, после окончания войны с Россией "все старые коррупционные схемы просто не смогут существовать".

"Не будет никаких олигархов, будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые являются ответственными за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", — сказал Данилов. 

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский является "могильщиком старой партийной номенклатуры", а страной ранее руководили "комсомольцы и коммунисты". 

Читайте также: "Запад не верил в нас". Данилов о подготовке к войне и почему не предупредили о вторжении

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война олигархи Алексей Данилов
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