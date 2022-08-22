Данилов: После войны Украина будет совсем другой страной, не будет никаких олигархов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина станет "совсем другой страной" после большой войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

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По его словам, после окончания войны с Россией "все старые коррупционные схемы просто не смогут существовать".

"Не будет никаких олигархов, будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые являются ответственными за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", — сказал Данилов.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский является "могильщиком старой партийной номенклатуры", а страной ранее руководили "комсомольцы и коммунисты".

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Дмитрий Гриниченко

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