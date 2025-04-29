Мінрозвитку змінило дату тимчасової окупації Маріуполя росіянами

У міністерстві зазначили, що це важливе та справедливе рішення

Зруйнований завод Азовсталь (Фото: EPA/STRINGER)

Офіційно оновлено дату тимчасової окупації Маріуполя росіянами з 4 березня на 21 травня 2022 року. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад та територій.

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Зазначається, що саме 21 квітня, за даними Генштабу Збройних Сил України, місто було повністю окуповане російською армією. До цього 4 березня значилося датою завершення активних бойових дій в Маріуполі.

У Мінрозвитку зазначили, що таке рішення – це про історичну справедливість і визнання реальних обставин героїчної оборони Маріуполя. Наказ вже пройшов всі необхідні етапи погодження та набрав чинності.

"Воно [рішення] важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Перед цим, 4 квітня, Мінрозвитку звернулося до Донецької обласної військової адміністрації із запитом щодо уточнення дати тимчасової окупації Маріуполя. У Генштабі надали відповідь, що бої за місто тривали до 18 травня 2022 року, а з 21 травня місто вважається повністю окупованим.

У Мінрозвитку зазначили, що оновлений наказ не вплине на виплати для внутрішньо переміщених осіб, однак дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року.