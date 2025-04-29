Мінрозвитку змінило дату тимчасової окупації Маріуполя росіянами
Офіційно оновлено дату тимчасової окупації Маріуполя росіянами з 4 березня на 21 травня 2022 року. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад та територій.
Зазначається, що саме 21 квітня, за даними Генштабу Збройних Сил України, місто було повністю окуповане російською армією. До цього 4 березня значилося датою завершення активних бойових дій в Маріуполі.
У Мінрозвитку зазначили, що таке рішення – це про історичну справедливість і визнання реальних обставин героїчної оборони Маріуполя. Наказ вже пройшов всі необхідні етапи погодження та набрав чинності.
"Воно [рішення] важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади", – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.
Перед цим, 4 квітня, Мінрозвитку звернулося до Донецької обласної військової адміністрації із запитом щодо уточнення дати тимчасової окупації Маріуполя. У Генштабі надали відповідь, що бої за місто тривали до 18 травня 2022 року, а з 21 травня місто вважається повністю окупованим.
У Мінрозвитку зазначили, що оновлений наказ не вплине на виплати для внутрішньо переміщених осіб, однак дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року.
- 17 травня 2022 року було віддано наказ про вихід оборонців з Азовсталі та здачу в полон росіян. 20 травня британська розвідка повідомила, що близько 1700 українських військових вийшли з Азовсталі в Маріуполі.
- 24 травня мер Маріуполя розповів, чому ще 27 лютого виїхав із міста. За його словами, він отримав такий наказ.
- 25 травня радник мера Маріуполя зазначив, що фактична анексія міста почалася. Окупанти розпочали паспортизацію жителів Маріуполя.