Минразвития изменило дату временной оккупации Мариуполя россиянами
Официально обновлена дата временной оккупации Мариуполя россиянами с 4 марта на 21 мая 2022 года. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий.
Отмечается, что именно 21 апреля, по данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, город был полностью оккупирован российской армией. До этого 4 марта числилось дата завершения активных боевых действий в Мариуполе.
В Минразвития отметили, что такое решение – это об исторической справедливости и признании реальных обстоятельств героической обороны Мариуполя. Приказ уже прошел все необходимые этапы согласования и вступил в силу.
"Оно [решение] важно как для наших военных, так и для жителей города, переживших блокаду и обстрелы. Это шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто присоединился к этому процессу: от военных и местных властей до представителей центральных органов власти", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин.
Перед этим, 4 апреля, Минразвития обратилось в Донецкую областную военную администрацию с запросом об уточнении даты временной оккупации Мариуполя. В Генштабе ответили, что бои за город продолжались до 18 мая 2022 года, а с 21 мая город считается полностью оккупированным.
В Минразвития отметили, что обновленный приказ не повлияет на выплаты для внутренне перемещенных лиц, однако позволит устранить несправедливость в отношении людей, получивших инвалидность в период активных боевых действий до 20 мая 2022 года.
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