Декомунізація. У Києві прибрали радянську зірку з обеліска на колишній площі Перемоги

У Києві прибрали зірку з обеліска "Місту-герою Києву", розташованого на Галицькій площі (колишня площа Перемоги). Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Демонтаж розпочався ще вранці в суботу, але роботи затягнулися аж до вечора.

"Дощ не завадив працівникам Департаменту територіального контролю міста Києва демонтувати радянську зірку на Галицькій площі. Робота тривала цілий день! Тепер на обеліску ані зірки, ані радянських надписів більше немає. Конструкцію, що залишилась, можливо, чекає символічне переосмислення", – написала вона у Facebook.

Обеліск "Місту-герою Києву" розташований на початку Берестейського проспекту на Галицькій площі. Це сорокаметрова стела, зведена у 1982 році до святкування 1500-річчя Києва на честь статусу міста-героя після Другої світової війни.

Також за останні дні у Києві було демонтовано:

→ пам'ятник на честь "комсомольської алеї героїв", поблизу станції метро "Чернігівська";

→ погруддя Олександру Пушкіну на території гімназії №153;

→ пам'ятник більшовику Михайлу Кирпоносу;

→ анотаційну дошку більшовику Степану Шутову.

Влітку 2023 року в Києві замінили радянський герб на тризуб на щиті монумента "Батьківщина-мати".

Читайте також: Знищити чи врятувати. Що робити з радянською мозаїкою в українських містах

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.