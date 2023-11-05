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Декоммунизация. В Киеве убрали советскую звезду с обелиска на бывшей площади Победы

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 09:46
Декоммунизация. В Киеве убрали советскую звезду с обелиска на бывшей площади Победы - Фото
Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

В Киеве убрали звезду с обелиска "Городу-герою Киеву", расположенного на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Демонтаж начался еще утром в субботу, но работы затянулись до вечера.

"Дождь не помешал работникам Департамента территориального контроля города Киева демонтировать советскую звезду на Галицкой площади. Работа продолжалась целый день! Теперь на обелиске ни звезды, ни советских надписей больше нет. Оставшуюся конструкцию, возможно, ожидает символическое переосмысление", — написала она в Facebook.

Декоммунизация. В Киеве убрали советскую звезду с обелиска на бывшей площади Победы

Обелиск "Городу-герою Киеву" расположен в начале Берестейского проспекта на Галицкой площади. Это сорокаметровая стела, построенная в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева в честь статуса города-героя после Второй мировой войны.

Также за последние дни в Киеве было демонтировано:

→ памятник в честь "комсомольской аллеи героев", возле станции метро "Черниговская";
→ бюст Александру Пушкину на территории гимназии №153;
→ памятник большевику Михаилу Кирпоносу;
→ аннотационную доску большевику Степану Шутову.

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Андрей Водяный
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