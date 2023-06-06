Демобілізації поки не буде, триває війна, ротаціями Залужний займається — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорити про демобілізацію в Україні поки що не доводиться, оскільки триває війна проти Росії. Про це він повідомив на прес-конференції 6 червня.

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За його словами, про демобілізацію говорити поки що зарано, оскільки триває війна.

Щодо ротацій на фронті Зеленський сказав, що їх проводять, коли військові втомлюються — це відбувається під керівництвом головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та Генерального штабу.

"Вони мають цим займатися і вони цим займаються, командувачі на місцях повинні розуміти, чим живе військовий, це важливо. Військові мають відновлювати свої сили та можливості", — заявив глава держави.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Зеленський "серйозно рекомендував" Залужному відправляти співробітників територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) на фронт.

16 лютого 2023 року у ЗСУ роз'яснили, кого мобілізують і що може бути за неявку за повісткою.

18 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що повістки через застосунок "Дія" не видають і це питання не обговорюється.

Резніков заявляв, що план мобілізації, затверджений на початку широкомасштабного вторгнення, ще навіть не завершено.

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