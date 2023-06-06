Демобилизации пока не будет, идет война, ротациями Залужный занимается — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, так как продолжается война против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.
По его словам, о демобилизации говорить пока рано, так как продолжается война.
Насчет ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.
"Они должны этим заниматься и они этим занимаются, командующие на местах должны понимать, чем живет военный, это важно. Военные должны восстанавливать свои силы и возможности", — заявил глава государства.
Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.
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