Демобилизации пока не будет, идет война, ротациями Залужный занимается — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, так как продолжается война против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

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По его словам, о демобилизации говорить пока рано, так как продолжается война.

Насчет ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.

"Они должны этим заниматься и они этим занимаются, командующие на местах должны понимать, чем живет военный, это важно. Военные должны восстанавливать свои силы и возможности", — заявил глава государства.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дия" не выдают и этот вопрос не обсуждается.

Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

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