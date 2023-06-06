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Демобилизации пока не будет, идет война, ротациями Залужный занимается — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 18:46
Демобилизации пока не будет, идет война, ротациями Залужный занимается — Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, так как продолжается война против России.  Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

По его словам, о демобилизации говорить пока рано, так как продолжается война.

Насчет ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.

"Они должны этим заниматься и они этим занимаются, командующие на местах должны понимать, чем живет военный, это важно. Военные должны восстанавливать свои силы и возможности", — заявил глава государства.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • 18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дия" не выдают и этот вопрос не обсуждается.
  • Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

Читайте также: Мобилизация: в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Дмитрий Гриниченко
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