Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до дев'яти областей України

Для низки областей рівень ризику змінено з четвертого на третій

Львів (Фото: Depositphotos)

Державний департамент США змінив рекомендації щодо подорожей до України, знизивши рівень ризику поїздок до дев’яти українських областей. Рекомендації оновлено 14 листопада.

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Загалом для України було визначено четвертий рівень ризику – Держдеп радить не подорожувати до країни через повномасштабну війну.

Однак тепер наголошується, що деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику через можливості протиповітряної оборони та віддаленість від зон активних бойових дій.

Так, подорожі до Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей тепер мають третій рівень ризику. Однак у Штатах наголошують, що ситуація з безпекою може швидко змінитися, і мандрівники повинні бути готовими виїхати негайно без будь-якого попередження.

Посолка України в США Оксана Маркарова наголосила, що це хороші новини для українсько-американського бізнесу, і посольство "наполегливо працювало" над цим.

Третій рівень значно полегшить візити в Україну представників бізнесу, організацій та установ, зазначила вона.