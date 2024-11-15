Госдеп США снизил уровень риска путешествий в девять областей Украины

Для ряда областей уровень риска изменен с четвертого на третий

Львов (Фото: Depositphotos)

Государственный департамент США изменил рекомендации по путешествиям в Украину, снизив уровень риска поездок в девять украинских областей. Рекомендации обновлены 14 ноября.

В целом для Украины был определен четвертый уровень риска – Госдеп советует не путешествовать в страну из-за полномасштабной войны.

Однако теперь отмечается, что некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска из-за возможностей противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.

Так, путешествия в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области теперь имеют третий уровень риска. Однако в Штатах подчеркивают, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, и путешественники должны быть готовы уехать немедленно без предупреждения.

Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что это хорошие новости для украинско-американского бизнеса, и посольство "упорно работало" над этим.

Третий уровень значительно облегчит визиты в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений, отметила она.