Госдеп США снизил уровень риска путешествий в девять областей Украины
Государственный департамент США изменил рекомендации по путешествиям в Украину, снизив уровень риска поездок в девять украинских областей. Рекомендации обновлены 14 ноября.
В целом для Украины был определен четвертый уровень риска – Госдеп советует не путешествовать в страну из-за полномасштабной войны.
Однако теперь отмечается, что некоторые регионы могут иметь более низкий уровень риска из-за возможностей противовоздушной обороны и удаленности от зон активных боевых действий.
Так, путешествия в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области теперь имеют третий уровень риска. Однако в Штатах подчеркивают, что ситуация с безопасностью может быстро измениться, и путешественники должны быть готовы уехать немедленно без предупреждения.
Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что это хорошие новости для украинско-американского бизнеса, и посольство "упорно работало" над этим.
Третий уровень значительно облегчит визиты в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений, отметила она.
- В феврале 2023-го США призвали американцев выехать с территории России из-за "рисков произвольного ареста или преследования со стороны российских правоохранительных органов" или даже мобилизации на войну тех, у кого двойное гражданство.