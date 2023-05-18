Десантіс збирається оголосити про участь у виборах президента США наступного тижня — WSJ
Губернатор Флориди Рон Десантіс наступного тижня збирається офіційно оголосити про намір брати участь у виборах президента США у 2024 році. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із рішенням політика.
За словами джерела, донори виборчої кампанії Десантіса починають збір коштів, а тому він офіційно вступить у перегони наступного тижня.
Очікується, що він подасть документи до Федеральної виборчої комісії 25 травня, що зробить його прямим конкурентом 45 президента США Дональда Трампа на праймеріз у Республіканській партії, який уже оголосив про своє рішення балотуватися.
WSJ пише, що Десантіс посідає друге місце в опитуваннях політичної сили після Трампа, який наростив відрив останніми тижнями, проте люди з оточення Трампа очікують, що губернатор відновить позиції після оголошення про участь у виборах, оскільки приверне увагу виборців та медіа.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Трамп категорично проти зміни режиму Путіна. Каже, що допомога Україні — це лише інтерес Європи.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
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