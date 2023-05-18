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Десантіс збирається оголосити про участь у виборах президента США наступного тижня — WSJ

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 11:13
Десантіс збирається оголосити про участь у виборах президента США наступного тижня — WSJ - Фото
Рон Десантіс (Фото: EPA)

Губернатор Флориди Рон Десантіс наступного тижня збирається офіційно оголосити про намір брати участь у виборах президента США у 2024 році. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із рішенням політика.

За словами джерела, донори виборчої кампанії Десантіса починають збір коштів, а тому він офіційно вступить у перегони наступного тижня.

Очікується, що він подасть документи до Федеральної виборчої комісії 25 травня, що зробить його прямим конкурентом 45 президента США Дональда Трампа на праймеріз у Республіканській партії, який уже оголосив про своє рішення балотуватися.

WSJ пише, що Десантіс посідає друге місце в опитуваннях політичної сили після Трампа, який наростив відрив останніми тижнями, проте люди з оточення Трампа очікують, що губернатор відновить позиції після оголошення про участь у виборах, оскільки приверне увагу виборців та медіа.

Читайте також: Десантіс: Путін — воєнний злочинець, РФ — бензоколонка з ядерною зброєю, Україна переможе

Дмитро Гриниченко
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