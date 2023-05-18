Десантис собирается объявить об участии в выборах президента США на следующей неделе — WSJ
Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе собирается официально объявить о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с решением политика.
По словам источника, доноры избирательной кампании Десантиса начинают сбор средств, а поэтому он официально вступит в гонку на следующей неделе.
Ожидается, что он подаст документы в Федеральную избирательную комиссию 25 мая, что сделает его прямым конкурентом 45 президента США Дональда Трампа на праймериз в Республиканской партии, который уже объявил о своем решении баллотироваться.
WSJ пишет, что Десантис занимает второе место в опросах политической силы после Трампа, который нарастил отрыв в последние недели, однако люди из окружения Трампа ожидают, что губернатор восстановит позиции после объявления об участии в выборах, так как привлечет внимание избирателей и медиа.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
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