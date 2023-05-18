UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Десантис собирается объявить об участии в выборах президента США на следующей неделе — WSJ

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 11:13
Десантис собирается объявить об участии в выборах президента США на следующей неделе — WSJ - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис на следующей неделе собирается официально объявить о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с решением политика.

По словам источника, доноры избирательной кампании Десантиса начинают сбор средств, а поэтому он официально вступит в гонку на следующей неделе. 

Ожидается, что он подаст документы в Федеральную избирательную комиссию 25 мая, что сделает его прямым конкурентом 45 президента США Дональда Трампа на праймериз в Республиканской партии, который уже объявил о своем решении баллотироваться. 

WSJ пишет, что Десантис занимает второе место в опросах политической силы после Трампа, который нарастил отрыв в последние недели, однако люди из окружения Трампа ожидают, что губернатор восстановит позиции после объявления об участии в выборах, так как привлечет внимание избирателей и медиа. 

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАдональд трампреспубликанская партияРон Десантис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 