Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року
Потенційного кандидата у президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса запитали про те, що він робитиме з війною РФ проти України, якщо виграє вибори 2024 року — він відповів, що хотів би побачити "врегулювання" до свого вступу на посаду. Про це він повідомив у ефірі каналу Fox News.
Відповідаючи на запитання про те, яким буде його перший крок щодо війни РФ проти України, якщо він стане президентом США, Десантіс відповів ухильно, заявивши, що питання армії стало "дуже політизованим".
"Потрібно повернутися до витоків. Увага приділялася глобальному потеплінню та гендерним проблемам. Потрібно міняти командування", — сказав політик.
Він зазначив, що хотів би побачити "врегулювання" війни до січня 2025 року (час інавгурації нового президента США).
"Я точно знаю, що не хотів би бачити американських солдатів там. Вони не будуть там перебувати", — заявив Десантіс.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Трамп категорично проти зміни режиму Путіна. Каже, що допомога Україні — це лише інтерес Європи.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
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