Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року

Потенційного кандидата у президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса запитали про те, що він робитиме з війною РФ проти України, якщо виграє вибори 2024 року — він відповів, що хотів би побачити "врегулювання" до свого вступу на посаду. Про це він повідомив у ефірі каналу Fox News.

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Відповідаючи на запитання про те, яким буде його перший крок щодо війни РФ проти України, якщо він стане президентом США, Десантіс відповів ухильно, заявивши, що питання армії стало "дуже політизованим".

"Потрібно повернутися до витоків. Увага приділялася глобальному потеплінню та гендерним проблемам. Потрібно міняти командування", — сказав політик.

Він зазначив, що хотів би побачити "врегулювання" війни до січня 2025 року (час інавгурації нового президента США).

"Я точно знаю, що не хотів би бачити американських солдатів там. Вони не будуть там перебувати", — заявив Десантіс.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і 45-й президент США Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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