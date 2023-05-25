Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года
Потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса спросили о том, что он будет делать с войной РФ против Украины, если выиграет выборы в 2024 году — он ответил, что хотел бы увидеть "урегулирование" до своего вступления в должность. Об этом он сообщил в эфире канала Fox News.
Отвечая на вопрос о том, каким будет его первый шаг насчет войны РФ против Украины, если он станет президентом США, Десантис ответил уклончиво, заявив, что вопрос армии стал "очень политизированным".
"Нужно вернуться к истокам. Внимание уделялось глобальному потеплению и гендерным проблемам. Нужно менять командующих", — сказал политик.
Он отметил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны до января 2025 года (время инаугурации нового президента США).
"Я точно знаю, что не хотел бы видеть американских солдат там. Они не будут там находиться", — заявил Десантис.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
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