Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года

Потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии Рона Десантиса спросили о том, что он будет делать с войной РФ против Украины, если выиграет выборы в 2024 году — он ответил, что хотел бы увидеть "урегулирование" до своего вступления в должность. Об этом он сообщил в эфире канала Fox News.

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Отвечая на вопрос о том, каким будет его первый шаг насчет войны РФ против Украины, если он станет президентом США, Десантис ответил уклончиво, заявив, что вопрос армии стал "очень политизированным".

"Нужно вернуться к истокам. Внимание уделялось глобальному потеплению и гендерным проблемам. Нужно менять командующих", — сказал политик.

Он отметил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны до января 2025 года (время инаугурации нового президента США).

"Я точно знаю, что не хотел бы видеть американских солдат там. Они не будут там находиться", — заявил Десантис.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и 45 президент США Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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