Джонсон зробив спробу переконати Трампа, що перемога України важлива

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поспілкувався з колишнім президентом США Дональдом Трампом про "життєво важливе значення" перемоги України над Росією. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву Джонсона.

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Згідно з повідомленням, особиста зустріч Джонсона з Трампом відбулася у США.

10 травня під час зустрічі з жителями Нью-Гемпшира Трамп, який збирається балотуватися на новий термін, відмовився відповісти на запитання, хто, на його погляд, має перемогти у війні, яку почала Росія проти України, і чи є російський диктатор Володимир Путін воєнним злочинцем.

"Я не думаю про перемогу чи поразку. Я думаю про те, щоб розв'язати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей", – сказав тоді Трамп.

На повторне запитання, чи хоче колишній президент США перемоги України, Трамп все одно не відповів прямо, натомість сказав, що він хоче, щоб "усі припинили вмирати".

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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