Джонсон сделал попытку убедить Трампа, что победа Украины важна

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообщался с бывшим президентом США Дональдом Трампом о "жизненно важном значении" победы Украины над Россией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Джонсона.

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Согласно сообщению, личная встреча Джонсона с Трампом прошла в США.

10 мая во время встречи с жителями Нью-Гэмпшира Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок, отказался ответить на вопросы, кто, на его взгляд, должен победить в войне, которую начала Россия против Украины, и является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. .

"Я не думаю о победе или поражении. Я думаю о том, чтобы решить проблему, чтобы мы прекратили убивать всех этих людей", – сказал Трамп.

На повторный вопрос, хочет ли бывший президент США победы Украины, Трамп все равно не ответил прямо, сказал, что он хочет, чтобы "все прекратили умирать".

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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