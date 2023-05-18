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Дуда: В Україні вирішується доля світу, треба пояснити це всьому міжнародному співтовариству

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 11:36
Дуда: В Україні вирішується доля світу, треба пояснити це всьому міжнародному співтовариству - Фото
Анджей Дуда (Фото: Marek Borawski/KPRP)

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, як консолідувати солідарність Заходу для допомоги Україні, тиску на Росію та відповіді на інші виклики. Для цього потрібно продовжити військову підтримку та переконувати Євросоюз і G7 у введенні нових жорстких санкцій проти РФ, пише канцелярія президента Польщі.

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За його словами, насамперед необхідно продовжити кампанію військово-політичної та гуманітарної підтримки України.

Дуда зазначив, що потрібно нав'язувати подальші жорсткі санкції проти Росії у Євросоюзі та G7. Також треба переконати ті держави, які ще не визначились, та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

Президент Польщі зауважив, що для ефективного впливу на РФ необхідно повністю вивести капітал та інвестиції з Росії.

На думку Дуди, для консолідації Заходу щодо допомоги Україні треба довести до розуміння всього міжнародного співтовариства, що в Україні "вирішується доля світу".

  • 1 травня 2023 року президент Польщі заявив, що пріоритетом держави під час головування у Раді Європи буде членство України в ЄС.
  • 2 травня Дуда пояснив, у чому полягає інтерес Польщі щодо військової підтримки України: щоб Росія отримала відсіч.
  • 17 травня польський президент повідомив, що держава передала Україні "майже всі" свої винищувачі МіГ-29.

Читайте також: "Вдалася до лобової атаки". Дуда порівняв напад Росії на Україну з поділами Польщі

Артем Джеріпа
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