Дуда: В Украине решается судьба мира, нужно объяснить это всему международному сообществу

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, как консолидировать солидарность Запада для помощи Украине, давления на Россию и ответа на другие вызовы. Для этого нужно продлить военную поддержку и убеждать Евросоюз и G7 во введении новых жестких санкций против РФ, пишет канцелярия президента Польши.

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По его словам, в первую очередь необходимо продлить кампанию военно-политической и гуманитарной поддержки Украины.

Дуда отметил, что следует навязывать дальнейшие жесткие санкции против России в Евросоюзе и G7. Также нужно убедить еще не определившиеся государства и минимизировать зависимость от российских энергоресурсов.

Президент Польши заметил, что для эффективного влияния на РФ необходимо полностью вывести капитал и инвестиции из России.

По мнению Дуды, для консолидации Запада в вопросах помощи Украине нужно довести до понимания всего международного сообщества, что в Украине "решается судьба мира".

1 мая 2023 года президент Польши заявил, что приоритетом государства во время председательства в Совете Европы будет членство Украины в ЕС.

2 мая Дуда объяснил, в чем заключается интерес Польши к военной поддержке Украины: чтобы Россия получила отпор.

17 мая польский президент сообщил, что государство передало Украине "почти все" свои истребители МиГ-29.

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