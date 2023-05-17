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Анджей Дуда: Польша передала Украине "почти все" свои истребители МиГ-29

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 15:43
Анджей Дуда: Польша передала Украине
Анджей Дуда (Фото - EPA)

Польша передала Украине "почти все" свои истребители МиГ-29. Об этом сказал на саммите Совета Европы в Рейкьявике президент страны Анджей Дуда

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Дуда сказал журналистам, что Польша находится "в авангарде стран, после США и Великобритании, когда речь идет о поставках оружия Украине".

Он отметил, что Польша передала Украине "почти все" истребители МиГ-29, но не готова передать имеющиеся у нее истребители F-16. "У нас относительно небольшое количество F-16, это не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", – сказал Дуда.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России, когда Киев просил страны Запада "закрыть небо" от российской авиации, Польша выразила готовность передать Украине МиГ-29 через США или структуры НАТО.

Весной 2023 года в публичной плоскости появилась официальная информация о МиГ-29 для Украины, после того как 13 апреля власти Германии разрешили Польше передать Украине истребители советского производства, которые были на вооружении армии ГДР и были переданы Польше в 2002 году. 

Уже 14 апреля Дуда заявил, что Польша намерена передать Украине все свои самолеты МиГ-29, но не сразу, а по мере пополнения авиапарка истребителями FA-50 и F-35.

Примерно через месяц, 8 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что государство передало Украине 10 истребителей МиГ-29, а 11 мая в Польше сообщили, что передали Украине 14 истребителей МиГ-29 в рамках военной помощи.

Сергей Бережной
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