В Польше заявили, что уже передали Украине 14 истребителей МиГ-29

В Польше сообщили, что уже передали Украине 14 истребителей МиГ-29 в рамках военной помощи. Об этом сообщило постоянное представительство Польши в Европейском союзе в Twitter.

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"Из 28 самолетов, переданных в Киев, Польша направила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.

8 мая 2023 года Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал , что государство передало Украине 10 истребителей МиГ-29.

В представительстве Польши в ЕС также отметили, что из 575 танков, переданных Украине, 325 было предоставлено Польшей, 85 Нидерландами, 80 Германией и 76 Соединенными Штатами.

8 марта 2023 года президент Польши Дуда заявил, что государство готово передать Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

3 апреля канцелярия польского президента сообщила, что Украине уже передали несколько истребителей МиГ-29.

10 мая министр обороны Швеции сказал , что государство не будет поставлять Украине истребители собственного производства из-за их ограниченного количества.

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