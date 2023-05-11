В Польше заявили, что уже передали Украине 14 истребителей МиГ-29
11.05.2023, 18:55
МиГ-29МУ2 (Фото: Луцкий аэроклуб "Крылья Волыни")
В Польше сообщили, что уже передали Украине 14 истребителей МиГ-29 в рамках военной помощи. Об этом сообщило постоянное представительство Польши в Европейском союзе в Twitter.
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"Из 28 самолетов, переданных в Киев, Польша направила 14 истребителей МиГ-29", - говорится в сообщении.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак 8 мая 2023 года сообщал, что государство передало Украине 10 истребителей МиГ-29.
В представительстве Польши в ЕС также отметили, что из 575 танков, переданных Украине, 325 было предоставлено Польшей, 85 Нидерландами, 80 Германией и 76 Соединенными Штатами.
- 8 марта 2023 года президент Польши Дуда заявил, что государство готово передать Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.
- 3 апреля канцелярия польского президента сообщила, что Украине уже передали несколько истребителей МиГ-29.
- 10 мая министр обороны Швеции сказал, что государство не будет поставлять Украине истребители собственного производства из-за их ограниченного количества.
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