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В Польше ответили Павелу на "один шанс" для контрнаступления ВСУ: Только Украина планирует

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 11:02
В Польше ответили Павелу на
Валерий Залужный и Раймунд Анджейчак (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела об "один шансе" ВСУ на успешное контрнаступление, подчеркнув, что вопрос о количестве можно адресовать только Украине. Об этом сообщает агентство PAP.

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"Этот вопрос к генералу [Валерию] Залужному (главнокомандующий ВСУ, – Ред.) или президенту [Владимиру] Зеленскому, сколько контрнаступлений они планируют", – сказал польский офицер.

Таким образом он ответил неоднократные заявления чешского лидера о том, что у Украины будет "только одна попытка" на большое контрнаступление.

Анджейчак также отметил, что это вопрос и для НАТО, Европейского Союза и всей западной цивилизации.

"Достаточно ли мы направили (помощи), чтобы украинцы могли не только продолжать воевать, но и побеждать, потому что цель – не воевать, а побеждать", – объяснил начальник Генштаба Войска польского.

Генерал добавил, что Польша присылает Украине "как можно больше" техники, боеприпасов и боевых средств, чтобы "вдохновить других" помогать так же.

Читайте также: Зеленский: Украине нужно больше времени для наступления. Успех будет, но с большими потерями

Олег Васькив
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войнапольшаПетр ПавелРаймунд Анджейчакконтрнаступление
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