В Польше ответили Павелу на "один шанс" для контрнаступления ВСУ: Только Украина планирует
Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела об "один шансе" ВСУ на успешное контрнаступление, подчеркнув, что вопрос о количестве можно адресовать только Украине. Об этом сообщает агентство PAP.
"Этот вопрос к генералу [Валерию] Залужному (главнокомандующий ВСУ, – Ред.) или президенту [Владимиру] Зеленскому, сколько контрнаступлений они планируют", – сказал польский офицер.
Таким образом он ответил неоднократные заявления чешского лидера о том, что у Украины будет "только одна попытка" на большое контрнаступление.
Анджейчак также отметил, что это вопрос и для НАТО, Европейского Союза и всей западной цивилизации.
"Достаточно ли мы направили (помощи), чтобы украинцы могли не только продолжать воевать, но и побеждать, потому что цель – не воевать, а побеждать", – объяснил начальник Генштаба Войска польского.
Генерал добавил, что Польша присылает Украине "как можно больше" техники, боеприпасов и боевых средств, чтобы "вдохновить других" помогать так же.
- 9 мая 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским.
- 10 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним.
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