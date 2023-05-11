В Польше ответили Павелу на "один шанс" для контрнаступления ВСУ: Только Украина планирует

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела об "один шансе" ВСУ на успешное контрнаступление, подчеркнув, что вопрос о количестве можно адресовать только Украине. Об этом сообщает агентство PAP.

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"Этот вопрос к генералу [Валерию] Залужному (главнокомандующий ВСУ, – Ред.) или президенту [Владимиру] Зеленскому, сколько контрнаступлений они планируют", – сказал польский офицер.

Таким образом он ответил неоднократные заявления чешского лидера о том, что у Украины будет "только одна попытка" на большое контрнаступление.

Анджейчак также отметил, что это вопрос и для НАТО, Европейского Союза и всей западной цивилизации.

"Достаточно ли мы направили (помощи), чтобы украинцы могли не только продолжать воевать, но и побеждать, потому что цель – не воевать, а побеждать", – объяснил начальник Генштаба Войска польского.

Генерал добавил, что Польша присылает Украине "как можно больше" техники, боеприпасов и боевых средств, чтобы "вдохновить других" помогать так же.

9 мая 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским.

10 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним.

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