Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним: Понадобится – будет еще

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать, что предстоящее контрнаступление Вооруженных Сил Украины станет последним в этой войне – если возникнет необходимость, Украина будет готовиться к следующим операциям. Об этом Кулеба заявил в интервью Bild.

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"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в конце вы скажете, что да, оно было последним, а если нет, то значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению", – сказал глава МИД.

9 мая 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены президентом Владимиром Зеленским.

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Наталія Медведєва

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