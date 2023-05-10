UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним: Понадобится – будет еще

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 12:40
Кулеба призвал Запад не считать будущее наступление ВСУ последним: Понадобится – будет еще - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать, что предстоящее контрнаступление Вооруженных Сил Украины станет последним в этой войне – если возникнет необходимость, Украина будет готовиться к следующим операциям. Об этом Кулеба заявил в интервью Bild.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. И если нам удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в конце вы скажете, что да, оно было последним, а если нет, то значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению", – сказал глава МИД.

Читайте также: Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территорий – Блинкен

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дмитрий кулеба контрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 