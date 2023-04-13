Германия разрешит Польше передать ВСУ пять МиГ-29 – Süddeutsche Zeitung
Власти Германии намерены разрешить Польше передать истребители МиГ-29 советского производства Украине. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Газета утверждает со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и "другие источники в правительственных кругах", что официальное решение по пяти Миг-29 Берлин примет уже сегодня.
Ранее сообщалось, что Польша запросила у Германии санкцию на передачу Украине истребителей МиГ-29 из числа самолетов вооруженных сил бывшей ГДР, которые Германия когда-то передала Польше.
По данным издания, Берлин "не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как она лишь пополнит существующий авиационный парк Украины" и "качественно не изменит ситуацию".
Германия в 2002 году продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые бундесвер "унаследовал" от армии ГДР. Из этих самолетов на конец марта в строю оставались около десятка машин. Контракты на продажу вооружения Германией обычно предусматривают, что Берлин должен давать разрешение на возможную передачу техники третьим странам.
4 апреля 2023 года Украина уже получила несколько польских самолетов МиГ-29.
- 5 февраля 2023 года глава минобороны Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Ллойд Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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