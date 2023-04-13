UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия разрешит Польше передать ВСУ пять МиГ-29 – Süddeutsche Zeitung

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 16:29
Германия разрешит Польше передать ВСУ пять МиГ-29 – Süddeutsche Zeitung - Фото
МиГ-29 (иллюстративное фото Укроборонпром)

Власти Германии намерены разрешить Польше передать истребители МиГ-29 советского производства Украине. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Газета утверждает со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и "другие источники в правительственных кругах", что официальное решение по пяти Миг-29 Берлин примет уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Польша запросила у Германии санкцию на передачу Украине истребителей МиГ-29 из числа самолетов вооруженных сил бывшей ГДР, которые Германия когда-то передала Польше. 

По данным издания, Берлин "не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как она лишь пополнит существующий авиационный парк Украины" и "качественно не изменит ситуацию".

Германия в 2002 году продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые бундесвер "унаследовал" от армии ГДР. Из этих самолетов на конец марта в строю оставались около десятка машин. Контракты на продажу вооружения Германией обычно предусматривают, что Берлин должен давать разрешение на возможную передачу техники третьим странам.

4 апреля 2023 года Украина уже получила несколько польских самолетов МиГ-29.

Читайте также: ВСУ призывают не спекулировать на помощи: МиГ-29 не решат вопрос наступления и победы

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия польша истребитель военная помощь миг-29
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 