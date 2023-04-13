Германия разрешит Польше передать ВСУ пять МиГ-29 – Süddeutsche Zeitung

Власти Германии намерены разрешить Польше передать истребители МиГ-29 советского производства Украине. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

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Газета утверждает со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и "другие источники в правительственных кругах", что официальное решение по пяти Миг-29 Берлин примет уже сегодня.

Ранее сообщалось, что Польша запросила у Германии санкцию на передачу Украине истребителей МиГ-29 из числа самолетов вооруженных сил бывшей ГДР, которые Германия когда-то передала Польше.

По данным издания, Берлин "не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как она лишь пополнит существующий авиационный парк Украины" и "качественно не изменит ситуацию".



Германия в 2002 году продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые бундесвер "унаследовал" от армии ГДР. Из этих самолетов на конец марта в строю оставались около десятка машин. Контракты на продажу вооружения Германией обычно предусматривают, что Берлин должен давать разрешение на возможную передачу техники третьим странам.

4 апреля 2023 года Украина уже получила несколько польских самолетов МиГ-29.

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Сергій Бережний

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