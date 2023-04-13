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Польша запросила у Германии разрешение на поставку новых истребителей МиГ-29 Украине — DPA

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 14:40
Польша запросила у Германии разрешение на поставку новых истребителей МиГ-29 Украине — DPA - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Польша подала официальный запрос Германии на разрешение поставок истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об истребителях советского производства с бывших складов Восточной Германии, которые могут быть поставлены Украине.

Самолеты были в старых запасах ГДР, Германия передала их Польше. Для поставок третьим странам необходимо разрешение Берлина. 

В ВСУ утверждают, что поставки МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

4 апреля 2023 года Украина получила несколько польских самолетов МиГ-29.

Читайте также: ВСУ призывают не спекулировать на помощи: МиГ-29 не решат вопрос наступления и победы

Дмитро Гриниченко
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Германия польша война истребители авиация военная помощь миг-29
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