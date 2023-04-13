Польша запросила у Германии разрешение на поставку новых истребителей МиГ-29 Украине — DPA
13.04.2023, 14:40
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Польша подала официальный запрос Германии на разрешение поставок истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
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Речь идет об истребителях советского производства с бывших складов Восточной Германии, которые могут быть поставлены Украине.
Самолеты были в старых запасах ГДР, Германия передала их Польше. Для поставок третьим странам необходимо разрешение Берлина.
В ВСУ утверждают, что поставки МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.
4 апреля 2023 года Украина получила несколько польских самолетов МиГ-29.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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