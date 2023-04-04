ВСУ призывают не спекулировать на помощи: МиГ-29 не решат вопрос наступления и победы

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал медиа перестать спекулировать на новостях о передаче Польшей и Словакией боевых самолетов МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

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По его словам, СМИ создают фейковые новости о передаче польских и словацких МиГ-29, делая из этого "победу".

"Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" по передаче словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую: "удалось укомплектовать три бригады истребителей". И откуда вообще взялась цифра 72?", – говорится в сообщении.

Игнат пояснил, что в настоящее время в составе Воздушных сил пять истребительных бригад, три из которых имеют на вооружении МиГ-29.

Он в очередной раз отметил, что передача польских и словацких МиГ-29 "несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления, победы.

Для завоевания преимущества в воздухе и победе Украине требуются современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения, резюмировал Игнат.

29 марта 2023 года в эфире телемарафона он объяснял, что речь идет именно об истребителях F-16, поскольку они "многоцелевые", и "будут работать и в небе, и по земле, и по морю".

Он также призвал всех "экспертов" воздержаться от "непутевых комментариев" относительно МиГ-29, Tornado, Mirage и т.д., поскольку они, по его словам, "являются лишь усилением".

В ВСУ утверждают, что поставки МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты.

Польша обязалась передать Украине четыре МиГ-29 в рабочем состоянии.

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Мілана Головань

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